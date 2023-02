Nach 64 Jahren Orgeldienst ist für Jakob Strebi Schluss

Unter Jakob Kobelt habe er als Schüler im Kantonsschulchor das Weihnachtsoratorium von Bach gesungen, fährt Strebi fort: «Kobelt war damals auch mein erster Orgellehrer.» Und schon in der dritten Orgelstunde habe dieser Strebi ein Stellenangebot unterbreitet, weil in Luchsingen ein Organist gebraucht worden sei. «Im Januar 1959 habe ich dann in Luchsingen begonnen und habe bald gemerkt, dass in der Liturgie ein Bach kommen muss, um ein gutes Gefühl zu haben», erzählt Strebi.