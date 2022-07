Ein Wochenende für Bikerherzen

Am bevorstehenden Wochenende bietet Arosa Lenzerheide ein Event für alle Mountainbikefans, wie die Tourismusorganisation mitteilt. Die beliebte Hörnli Trailjagd findet vom 15.-17. Juli statt. Das Rennformat der Hörnli Trailjagd ist laut den Veranstaltern einfach: Die Teilnehmer bringen ihre bessere Hälfte oder einen guten Bikebuddy mit, fahren die flowigsten Trails der Region, finden ihren Weg zu den Checkpoints, erfüllen die spassigen Aufgaben und überqueren die Ziellinie, wo ein Hörnli & Ghackets-Teller und ein eiskaltes Bier auf sie warten. Neben dem Rennen lässt der Welcome- Abend am Freitag und der Scott Testride vom Sonntag genügend Raum, um Freundschaften zu pflegen, neues Material zu testen und die Trails vom Bike Kingdom auszukosten.

Neu auch mit E-Bike-Kategorie

Die Ausrede «mir sind die Höhenmeter zu anstrengend» gilt ab diesem Jahr nicht mehr. Die Veranstalter möchten mit der neuen E-Bike-Kategorie jedem Bike-Typ die Chance auf ein unvergessliches Trailerlebnis im Rennformat bieten.

Einige Impressionen aus den vergangenen Jahren: