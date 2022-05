Ein wichtiger Moment: Die Dampflokomotive 1068 kann in diesem Sommer nach längerer Pause wieder über den Brünigpass fahren. Möglich machte dies die Rhätische Bahn. Während zwei Jahren wurde die historische Lok in der Hauptwerkstatt in Landquart wieder auf Vordermann gebracht. Am Montag trat sie die Heimreise an.

Bild Olivia Aebli-Item