Ein unbequemes Ein- und Aussteigen sorgte am Sonntag für Aufsehen

Der Rhätischen Bahn ist der Vorfall vom Sonntag bekannt. Wie es auf Anfrage heisst, hat das Personal des betreffenden Zuges den Vorfall gemeldet und im Qualitätsmanagementsystem der RhB erfasst. Dass die Perrons zu kurz sind, liege jedoch nicht an zu langen Zügen, sondern an der aktuellen Baustellensituation in Domat/Ems. So könne nicht bei allen Türen ausgestiegen werden. Die überzähligen Türen am Zugende würden jeweils vor Abfahrt in Chur abgeschlossen.