Ein Spektakel in luftiger Höhe

Können Sie 60 Meter auf der Slackline in unter 35 Sekunden zurücklegen? Wenn ja, dann könnte die Highline-Weltmeisterschaft etwas für Sie sein. Diese ging am vergangenen Wochenende auf dem Crap Sogn Gion in Laax auf 2252 Meter über Meer erstmals über die Bühne. In der Kategorie «Speed Highline» massen sich Slackline-Athletinnen und -Athleten über eine Distanz von 60 Metern. Die schnellste aufgestellte Zeit in der Qualifikation stammte vom Brasilianer Matheus Vidal, der den Abschnitt in 34,74 Sekunden zurücklegte. Schneller war an diesem Wochenende niemand mehr.