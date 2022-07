Ein Schloss im Dorf – ganz ohne Allüren

Fallen die Worte Schloss und Tamins, denken alle zuerst an Reichenau und das Anwesen der Familie von Tscharner am Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein, von Autobahn und Zug aus gut sichtbar. Dass es im Ort ein zweites herrschaftliches Haus gibt, entgeht vielen. Es versteckt sich trotz seiner imposanten Grösse am Rande des oberen Dorfes. Auf der Liste der Kulturgüter von Tamins wird es als Schloss Bass geführt, doch nennen es seit jeher hier alle nur «Schlössli».