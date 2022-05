Ein Pieks für einen guten Zweck

Es ist Donnerstagnachmittag in einem Untersuchungszimmer in der Tierklinik Masans in Chur. An den weissen Wänden hängen Bilder von Hunden, und auf dem Boden in einer Ecke steht eine Tierwaage. Die sechsjährige Hundedame Ella wird hereingeführt und beschnüffelt erst einmal alles, was ihr vor die Nase kommt. Klinikleiter und Tierarzt Daniel Damur streichelt sie, was sie sichtlich geniesst. Dann wird sie auf den Untersuchungstisch gehoben, der mitten im Raum steht. Darauf macht Ella brav Sitz und bekommt als Erstes ein Leckerli.