Ein neues Zuhause

2015 war ein Jahr, in dem ich ernsthaft überlegte, ob ich in der Schweiz weiterleben oder nach Sri Lanka zurückkehren soll, trotz der dortigen für mich lebensbedrohlichen Situation. Der Grund für diese Überlegung waren die heftigen Proteste der Ammler Bevölkerung gegen die Entscheidung der St. Galler Behörden, im Kurhaus Bergruh Asylsuchende unterzubringen. Im ganzen Dorf wurden verschiedene Protestplakate aufgehängt. Der Infoabend, der im Mai 2015 stattfand, war sehr hitzig, und eine Person wehrte sich dagegen, dass ich an diesem öffentlichen Anlass für die Zeitung fotografierte.