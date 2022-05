Ein Neubau, der heilsam wirken soll

Nach einer Bauzeit von knapp drei Jahren ist es so weit: Die neue Notfallstation Akutpsychiatrie auf dem Areal der Klinik Waldhaus in Chur ist fertiggestellt. Am 30. Mai wird der Neubau bezogen. Geplant wurde das Projekt vom Churer Architekturbüro Clavuot. Die Patientinnen und Patienten, die dann von der noch wenige Tage in Betrieb stehenden Station D11-Notfall in das neue Haus F ziehen werden, dürften staunen. Denn das Gebäude wartet mit wesentlich mehr Platz und einer wohnlichen Atmosphäre auf, was letztlich den Rahmen für die Behandlung in der modernen Psychiatrie bietet.