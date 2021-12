Ein kleiner Weihnachtsbaum ist der Star

In der Weihnachtszeit verwandelt sich die Fassade des St. Moritzer Gemeindehauses bei Einbruch der Dunkelheit wieder zu einem animierten Kunstwerk, das mit Licht, Video und Musik die Plazza Mauritius festlich erstrahlen lässt. Die rund 30-minütige Video- und Lichtprojektion vom preisgekrönten St. Moritzer Animationsregisseur Oliver Conrad wird mehrmals täglich in einer Schleife von 17.30 Uhr bis 22 Uhr gezeigt. Im Zentrum von «Tales of a Tree» steht ein kleiner Weihnachtsbaum. Er und weitere echte Tannen sind so am Gemeindehaus befestigt, dass sie zum Teil der Weihnachtsprojektion werden.