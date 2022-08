Ein Hauch von Tibet weidet im Prättigau

Auch dem Hirten ist die spezielle Rinderart ans Herz gewachsen. So habe er schon das eine oder andere schöne Erlebnis mit den Tieren gehabt. Stucki zeigt auf ein Yak. «Diese Yakdame stand vor zwei Jahren plötzlich in meiner Küche in der Hütte oben auf der Alp.» Er sei draussen am Frühstücken gewesen, in dieser Zeit schlich sie in die Hütte und ging direkt in die Küche. «Als ich dann den Fotoapparat holen wollte, war das Tier aber schon wieder weg.» Allgemein seien die Yaks sehr beliebte Fotomotive. Es kämen viele Touristinnen und Wanderer hier vorbei. «Bei den Yaks wird immer der Fotoapparat gezückt, bei den Kühen nicht», sagt Stucki. Und prompt kommen nur kurze Zeit später eine Velofahrerin und ein Velofahrer vorbei und lichten die Yaks mit ihren Smartphones ab – die Kühe hingegen nicht.