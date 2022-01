Blick in das Konzert «Promenade à Paris» in der Postremise in Chur mit dem Bläsertrio «en vogue» mit Roberto Cuervo an der Oboe, Fagottist Gion-Andrea Casanova, Franco Mettler an der Klarinette, Astrid Alexandre am Gesang sowie Klavier und Thomas Weber am Akkordeon (v. rechts).

Bild Olivia Aebli-Item