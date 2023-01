Autobetriebe Sernftal benennen Bus nach Kaspar Rhyner

Der Bus hatte für die Tauf-Feier für einmal vor Rhyners Wohnhaus Halt gemacht, das in den 1670er-Jahren erbaut wurde. Ein geschichtsträchtiges Bürgerhaus, in dem General Suworow die Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1799 verbrachte. Was Kaspar Rhyner eine weitere Ehre einbrachte. Sein Haus blieb für die Nachwelt erhalten, für immer und ewig, auf einer Briefmarke.