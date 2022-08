Ein bisschen Wüste im Safiental

Seit rund 20 Jahren sind die Wüstentiere fester Bestandteil des Hofs in Safien Platz. Als Angelika und ihr Mann Erwin vor 22 Jahren mit der Landwirtschaft begannen, hielten sie erst nur Lamas und Yaks. «Mir fehlte aber etwas», so Bandli. Eines Tages kam sie auf die Idee, den Hof mit Kamelen zu ergänzen. «Kamele sind die nächsten Verwandten von Lamas, und die Mongolen haben immer Yaks und Kamele zusammen gehalten.» So ging die Suche los, und nachdem die Bandlis einige Bedingungen erfüllt hatten, um die Tiere halten zu dürfen, kauften sie sich im Jahr 2004 ihr erstes Kamel Dschingis aus dem Walter-Zoo in Gossau (St. Gallen).