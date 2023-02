Von Zahnprothese bis zu 66 Schlüsseln: Das wird alles im Churer Fundbüro abgegeben

Von Jürg Abdias Huber und Patrick Ulber

Es ist immer wieder erstaunlich, was die Churerinnen und Churer und ihre Besucherschaft in der Stadt so alles verlieren. Brillen. Handy. Jacken. Im Fundbüro der Stadtpolizei Chur am Kornplatz 10 hat sich in den letzten Monaten und Jahren einiges angesammelt. Besonders für Medieninteresse sorgte ein Fund, der erst vor Kurzem abgegeben wurde: ein Schlüsselbund mit 66 Schlüsseln. Die insgesamt 670 Gramm schweren Türöffner sind Ende Januar auf dem Rossboden gefunden worden. Selbst eine Woche nach der Abgabe hat der ausserordentliche Fund den Weg zu seiner Besitzerin oder Besitzer nicht zurückgefunden.