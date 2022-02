Durch die Baumkronen auf der «Senda dil Dragun»

An verschiedenen Stationen geben Informationstafeln Auskunft über die Flora und Fauna und lehren so einiges über die verschiedenen Baum- und Waldarten. Und wenn es nicht zu viele Leute hat und man ganz ruhig ist, erhascht man durch die Bäume einen Blick auf scheue Rehe, Eichhörnchen oder Vögel. Bei der Station Murschetg können die kleinen Gäste den Abstieg mit einer 73 Meter langen Rutschbahn in Angriff nehmen.