Dort sein, wo es am schönsten ist

Wir treffen Marijan Marijanović in der kirchlichen Mediathek der Katholischen Landeskirche Graubünden, diese leitet er seit zwölf Jahren. Wir sind also umgeben von Büchern, welche etwa gleich viel zu erzählen haben wie Marijanović selbst. Denn der 64-Jährige hat viel erlebt. 36 Jahre ist es her, seit der gebürtige Kroate mit einem Abschluss in Philosophie, Weltliteratur und Theologie im Gepäck von Sarajevo in die Schweiz reiste.