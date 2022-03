Doppelte Schlagerparty zum 25-Jahr-Jubiläum

Auch die Rollschuhdisco und die traditionelle Parade durch die Stadt kehren nach zwei Jahren Absenz im Herbst zurück: Am Freitag, 23. September, verwandelt sich die Stadthalle Chur in eine Rollschuharena, in der jede und jeder zur Discomusik der 70er-Jahre Runden drehen kann.

Die Hossamobile werden am Samstag, 24. September, durch die Churer Strassen ziehen. Anschliessend werde auf dem Areal der Stadthalle und in der Stadthalle gefeiert, heisst es weiter. Welche Künstlerinnen und Künstler mit von der Partie sein werden, ist noch nicht klar. Das OK der Schlagerparade Chur kommuniziere diese und alle weiteren Informationen zu einem späteren Zeitpunkt. Bis dahin suche man noch nach freiwilligen Helfern, die den Grossanlass unterstützen.