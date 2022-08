Diphtherie-Ausbruch sorgt in Graubünden kaum für Aufregung

In der Schweiz war es lange ruhig um die Krankheit Diphtherie, im Jahre 1983 kam es letztmals zu einer nachgewiesenen Erkrankung. Nun wurde im Bundesasylzentrum (BAZ) die Erkrankung bei sechs Personen festgestellt. Diese Personen befinden sich zurzeit in Isolation. Verantwortliche des BAZ treffen jegliche Massnahmen, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Bewohnerinnen und Bewohner des Bundesasylzentrums wurden geimpft, es wurde in betroffenen Stockwerken eine Antibiotika-Prophylaxe durchgeführt und ausserdem gilt im ganzen Gebäude Maskenpflicht.