Dieses Jahr wird in Elm gehobelt und gesägt

Nachdem die ersten fünf Holzart-Wochen in Braunwald und in Glarus stattfanden, zügeln die Verantwortlichen das Symposium nach Elm, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Die voraussichtlich sechs Künstlerinnen und Künstler werden ihr temporäres Freiluft-Atelier vom 8. bis zum 13. August in der alten Dorfsägerei einrichten.

Der 6. internationale Holzart-Event verbindet verschiedene Themen, die erst auf den zweiten Blick eng miteinander verzahnt sind: Die Kunst und den Werkstoff Holz mit dem Thema Wald und seiner Biodiversität.