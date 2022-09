Dieses Haus in Schwändi soll ohne Heizung auskommen

Man redet von Problemen wie der globalen Erwärmung oder dem hohen CO2-Ausstoss und darüber, wie man diese Probleme in den Griff bekommen könnte. Als Physik- und Mathematiklehrer an der Kantonsschule Glarus weiss Ludovic Howald jedoch, dass es für fast alle Probleme eine Lösung gibt, zumindest in der Theorie.