Dieser riesige Grittibänz soll zu reden geben

von Claudia Kock Marti

Für die Riesengrittibänz-Aktion hat Hans Jenny in der warmen Cornetto-Backstube in Ennenda alles im Griff. Etwa 2,5 ​Meter gross soll der Grittibänz zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung werden und am Stand von Pro Infirmis auf dem Weihnachtsmarkt am Landsgemeindeplatz in Glarus verkauft werden. Rund 35 ​Kilogramm wird er zuletzt wiegen.