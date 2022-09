Dieser Mann soll Glarus schlauer machen

Es sei denkbar, Ideen anderer Städte mit einem Smart-City-Ansatz zu übernehmen, wenn sich diese in den jeweiligen Städten etablieren und Glarus einen Fortschritt verschaffen würden, so Egli. In Zürich werde beispielsweise schon mit Sensoren gearbeitet, die den CO₂-Gehalt in der Luft messen. So weit sei man in Glarus in fünf Jahren wohl noch nicht, sagt er weiter.