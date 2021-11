Die Zukunft ist mehr als Profit!

Die Weber AG in Chur und Schluein mit ihrer Tochterfirma Oscar Prevost AG in Thusis engagiert sich seit über 180 Jahren für Arbeitsplätze in der Region.

Als regionales Zentrum für Profis aus Bau, Gewerbe, Industrie und öffentlicher Hand sind «Weber» und «Prevost» praktisch jedem Handwerker in der Südostschweiz ein Begriff. Mit einem Sortiment von 500 000 Artikeln online, wovon 90 000 Artikel direkt in den Shops vor Ort an Lager sind, ist die Verfügbarkeit einzigartig. Mit den eigenen Fahrzeugen wird das Verkaufsgebiet täglich bedient.

Oliver Hohl (Geschäftsleitung) und seine Schwester Stefanie Scarpatetti (Personal und Finanzen) arbeiten als Mitinhaber des Bündner Familienbetriebs tagtäglich mit Mitarbeitenden und Kunden Hand in Hand. «Neben rein betriebswirtschaftlichen Überlegungen stehen bei uns Mitarbeitende und Kunden sowie nachhaltiges Wirtschaften an vorderster Stelle», so Oliver Hohl. «Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden! Uns ist wichtig, dass sie sich einbringen können und wir als Team auftreten. Wir setzen uns zudem für eine interessante Lehre im Detailhandel ein und schaffen Ausbildungsplätze.