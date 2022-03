Die Zeit ist Einstellungssache

Einziger Zusammenhang ist die Tatsache, dass wir Zeit und Datum daran orientieren, wie sich die Erde im Weltall und in ihrem Bezug zur Sonne als Taktgeber für Jahreszeiten, Tag und Nacht bewegt. Wir teilen unseren Tag in 24 Stunden auf, der ungefähren Zeit, die die Erde braucht, um sich um die eigene Achse zu drehen. Die Erde wiederum braucht nicht genau 365 Tage, um einmal um die Sonne zu wandern, sondern 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden, was ungefähr einem viertel Tag entspricht. Wir müssen also alle vier Jahre unseren Kalender wieder anpassen, um der Sonne nicht hinterherzuhinken. Dies passiert in Schaltjahren, die 366 statt der üblichen 365 Tage haben.