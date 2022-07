Die wundersame Rettung von Zirpel

Der Hund sei der beste Freund des Menschen, heisst es. Dass es auch umgekehrt geht, beweist die herzerwärmende Geschichte von Zirpel. Die bald zweijährige Hundedame war an einem sonnigen Tag plötzlich spurlos verschwunden. Älpler Jakob Schnyder plante Zäunungsarbeiten in Richtung Klöntal zwischen dem Unter- und Mittelstafel. Die Hündin war mit dem Knecht unterwegs, als dieser plötzlich Schnyder per Telefon kontaktierte und vom Verschwinden Zirpels berichtete. Der Knecht fragte, ob die Hündin ihm allenfalls auf dem Weg entgegengekommen sei. Dem war nicht so.