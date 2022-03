Die Welt nicht gerettet, aber Themen zur Heilung angesprochen

Kurz nach 19.30 Uhr begrüsste Moderator Christian Baumgartner am Freitagabend die rund 35 Anwesenden Personen in der Aula der Fachhochschule Graubünden (FHGR) und «mehrere 100 weitere, die uns online per Stream zusehen» zur Podiumsdiskussion «Bauen mit Zukunft». Diese fand im Anschluss an die erste 1,5°-Demonstration statt, welche zuvor mehrere Aktivistinnen und Aktivisten in die Churer Innenstadt gelockt hatte (Ausgabe vom Samstag).