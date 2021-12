Die Universität Liechtenstein bietet Raum für Entfaltung

Sie fokussiert sich als Denkplatz auf die Schwerpunkte Architektur und Wirtschaft und bietet mit dem europaweit herausragenden Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden ein Studium auf exzellentem Niveau.

Die Universität Liechtenstein ist fest in der internationalen Bodenseeregion verankert und wirkt im gesamten Rheintal als Wissens- und Transferzentrum. Auch überregional ist die Universität als exzellenter Wissenschaftsstandort bekannt und leistet wertvolle Beiträge an internationale Diskussionen und Forschungsprojekte, die zugleich einen starken Bezug zur regionalen Wirtschaft und Gesellschaft aufweisen. Studierende erhalten so tiefe Einblicke in Forschung und Praxis und ihnen eröffnen sich attraktive Karrierechancen.

Dynamischer Wissenstransfer

Die Universität Liechtenstein entspricht schweizerischen Qualitätsstandards und bietet ein einzigartiges Umfeld mit dem ausserordentlich guten Betreuungsverhältnis von 1:11 zwischen Dozierenden und Studierenden. Die Arbeit in kleinen Gruppen, der direkte Kontakt zu den Professoren und die persönliche akademische Betreuung sorgen für eine Atmosphäre, die man gewöhnlich nur an Privatuniversitäten antrifft. Die Universität Liechtenstein stellt sich den dringendsten Herausforderungen unserer Zeit – mit innovativen Studiengängen in der Aus- und Weiterbildung, fokussierter Forschung, dynamischem Wissenstransfer und besten Rahmenbedingungen für Studierende.

Kulturelle Vielfalt und Internationalität

Internationalität hat einen hohen Stellenwert an der Universität Liechtenstein. Studierende und Lehrende aus über 30 Nationen sowie Forschung in internationalen Netzwerken und Partnerschaften mit über 80 Universitäten zeugen davon. Sie sorgen für kulturelle Vielfalt und garantieren neben der fachlichen auch für eine persönliche Weiterentwicklung auf internationalem Niveau.

Facts: