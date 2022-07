Die Tücken einer Fussballreise

Ein Wochenendtrip nach London mit Fokus darauf, ein Spiel des Premier-League-Klubs Arsenal zu besuchen – so lautete der Plan, den ein Kollege und ich fassten. Hört sich nicht allzu kompliziert an, oder? Doch: Schwere Fehleinschätzung. Erstes Problem: Das Spiel von Arsenal war ursprünglich am Samstagnachmittag angesetzt, wurde aber auf Sonntag verschoben. Hiess für uns: Flug umbuchen, da wir sonst mitten im Spiel unsere Plätze hätten verlassen müssen.