Die Seniorenwohnungen sollen bald bereit sein

Ronald Leuzinger will nicht Heimverwalter sein, sondern «Gastgeber» oder «Concierge». Und seine «Gäste» sind ab dem Oktober die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen «Wohnparks Privama» in Schwanden, der auch nicht irgendetwas mit «Alterswohnungen» heisst. Leuzinger und seine beiden Mitverwaltungsräte der Privama AG haben am Mittwoch zu einem Besuch auf der Baustelle im ehemaligen Electrolux-Bürogebäude an der Sernftalerstrasse in Schwanden eingeladen.