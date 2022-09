Die Seifenkisten rollen wieder im Fürstenwald

Beim mittlerweile 13. Seifenkistenrennen des Therapiehauses Fürstenwald in Chur sind am Freitag 50 Piloteninnen und Piloten mit insgesamt fünf Seifenkisten an den Start gegangen. Hinter dem Lenkrad sassen Schülerinnen und Schüler der Sonderschule Therapiehaus Fürstenwald, Patientinnen und Patienten der Jugendstation sowie eine Gastklasse vom Schulhaus Masans. die bereits seit einigen Jahren zu diesem traditionellen Event eingeladen wird.

Gründer des Seifenkistenrennens ist Willi Fanelli, der im technischen Dienst des Therapiehauses arbeitet. Woher ihm die Idee für das Seifenkistenrennen kam, und wie wichtig diese Veranstaltung für die Kinder und Jugendlichen ist, seht ihr oben im Video.