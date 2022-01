Die Schweizer Krimiserie «Wilder» gibt es nun im richtigen Dialekt

In der vierten Staffel der Krimiserie kehrt die Ermittlerin Rosa Wilder in ihre Heimat zurück. Aus diesem Grund befinden sich die Drehorte wie schon in der ersten Staffel im Glarnerland. «Oberwies», der Mittelpunkt der Geschichte, spielt nur wenige Meter über der Grenze auf dem Urnerboden. Korrekterweise sollte demnach die Hauptdarstellerin Rosa Wilder «ürnern» und ihr Kollege Kägi, der aus der Stadt kommt, «glarnern».