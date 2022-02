Die Rückkehr der Alphorntafel

Nun hat die Geschichte in vielerlei Hinsicht ein Happy End gefunden: Vergangene Woche ist die Originaltafel wieder aufgetaucht, wie Lampert in einer Nachricht an die Redaktion schreibt. «Ich traute meinen Augen nicht so richtig – aber tatsächlich: Die Tafel wurde heimlich an einen Schneehaufen beim Parkplatz angelehnt.» Sie sei überglücklich und ihre kleine Welt wieder in Ordnung.