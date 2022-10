Die «Rollbar» bleibt vor dem Kunsthaus

Die Gastrowärchstatt von Inhaber Fabian Noser, der Betreiber der «Rollbar», feiert in diesem Jahr ihr 5-Jahr-Jubiläum. Seit 2018 wertet sie den Volksgarten als Treffpunkt im Zentrum von Glarus auf, schreibt die Gemeinde Glarus. Zwei Jahre stand der Gastrorollwagen vor dem Springbrunnen im Volksgarten, danach zwei Jahre vor dem Kunsthaus. Die Gemeinde plant, im Volksgarten einen definitiven Standort für dieses gastronomische Angebot zu schaffen. Der Baukredit dafür wurde an der Herbstgemeindeversammlung 2020 bewilligt. Aufgrund eines Rechtsverfahrens zum dazugehörigen Baugesuch verzögere sich die Realisierung jedoch. Deshalb hat die Gemeinde Glarus, wie bereits in den letzten Jahren, auch für die Saison 2023 eine Übergangslösung gesucht, die der Gemeinderat nun bewilligt hat.