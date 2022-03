Die Retter der Surselva

Um 9 Uhr startet Alex Gisler zusammen mit Flurin Grieder in den Arbeitstag. Wie dieser aussehen wird, wissen die beiden nicht. Sie arbeiten nämlich beim Rettungsdienst Surselva, der jederzeit mit einer Vielzahl von Notfällen konfrontiert werden kann. Auch an diesem Donnerstag im Februar werden Gisler (Bereichsleiter Rettungsdienst) und Grieder (Rettungssanitäter in Ausbildung) einiges zu tun haben.