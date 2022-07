Die Polizei hat ein Auge auf illegale Feuerstellen

In den vergangenen Tagen haben die Gemeinden an Waldrändern oder an beliebten Picknickplätzen Plakate aufgehängt, die auf die Waldbrandgefahr hinweisen. Oder sie haben auch gleich kurzerhand bei Feuerstellen das Feuerholz entfernt. Dölf Tschudi, Abteilungsleiter Wald und Landwirtschaft der Gemeinde Glarus Süd, sagt: «Das Feuerverbot wird von der Bevölkerung gut befolgt.»