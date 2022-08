Die meisten Schweizer heissen Daniel oder Maria

Wir alle haben jeweils mindestens einen und nur wenige von uns ändern ihre im Verlauf des Lebens. Die Rede ist von unseren Vor- und Nachnamen. Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat untersucht, wie Herr und Frau Schweizer über die Jahre so hiessen. Dabei zeigt sich: Maria und Daniel sind, Stand Dezember 2021, die verbreitetsten Vornamen in der Schweiz. Bei den Männern folgen auf Platz 2 und 3 die Namen Peter und Thomas. Auf Maria folgen Anna und Sandra. Schaut man jedoch nur auf die im Jahr 2021 vergebenen Namen, so sieht es schon ganz anders aus.