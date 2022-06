Die Mauersegler beim Brüten beobachten

In Chur gehören die schrillen Sri-Sri-Rufe der Mauersegler genauso zum Sommer wie die Glace in der Badi. Seit Anfang Mai sind die schnellen Flugkünstler zurück in der Alpenstadt und mindestens zwei Paare haben die Nistkästen an der Fassade des Bündner Naturmuseums bezogen. Dies teilt das Museum mit. Ab sofort könne das Brutgeschäft auf einem Bildschirm im 1. Obergeschoss des Museums via Direktübertragung mitverfolgt werden.