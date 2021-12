Die Liebe einer steinreichen Glarnerin zum Kunsthandwerk

Claudia Müllers Schwedenofen ist in der Steinwerkstatt in Diesbach eingeheizt. Müller streckt die zur Faust geballte rechte Hand aus. «Da drin ist er», sagt sie. Müller meint damit den «Schatz», den sie damals im Süden von Grönland gefunden hat, im Tal der Blumen von Narsaq, bei der stillgelegten Uranmine, unweit der Stelle, wo Erik der Rote einst als Erster an Land gegangen ist. «Da drinnen ist er.» Dann öffnet Claudia Müller ihre Finger. Im Handballen ein Stein. «Ein Tugtupit, der seine rosa Farbe im Sonnenlicht intensiviert. «Den findet man äusserst selten», erklärt Müller.