Die Kühe kehren zurück

Los geht es mit den Alpabzügen bereits am kommenden Wochenende. In Brigels kehren am Samstag, 10. September, um 10.30 Uhr rund 600 Tiere heim – damit gehört dieser Alpabzug zu den grössten in der Region. Die Tiere werden festlich geschmückt nacheinander auf der Wiese Plan Rueun beim Hotel «Vincenz» eintreffen, wie Graubünden Ferien schreibt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in diesem Rahmen auch auf eine ganztägige Festwirtschaft und einen Gastauftritt der Alphorngruppe «Alphornbläser-Vereinigung Luzern» freuen. Ebenfalls am 10. September trifft das Vieh in Müstair ein. Ab 10.30 Uhr geht es beim Kloster St. Johann los mit Festwirtschaft, Musik und Folklore. Zwischen 12.30 und 14.30 Uhr treffen dann die Kühe ein.