Die Hochzeit mit Schnapszahl ist im Glarnerland beliebt

Heiraten ist für Paare wohl mit das Höchste der Gefühle und der grösste Ausdruck der Liebe zueinander. Das Einlaufen in den Ehehafen ist daher so schon speziell. Für viele Heiratswillige wird die Vermählung heute, Dienstag, noch spezieller. Es ist der 22. 2. 2022, eine Schnapszahl also.

«Heute haben wir einen ausgefüllten Tag und für einen Dienstag im Winter ist er sehr speziell.» – Marianna Weber, Leiterin Zivilstandsamt