Die guten alten Fernsehsendungen der 90er

In der amerikanischen Sitcom sollte «Will», gespielt von Will Smith, bei seinen wohlhabenden Verwandten eigentlich einen guten Schulabschluss erlangen. Dabei stösst Will aber immer wieder auf Probleme. «Now this is a story all about how my life got twist turned upside down …» Diese Titelmelodie konnte in den 90ern wohl jede und jeder in- und auswendig.