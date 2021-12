Die Glarner Lehrerinnen und Lehrer fordern Maskenpflicht

In kaum einer Klasse der Volksschule im Kanton Glarus seien zurzeit alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht anwesend. Dies schreibt der Glarner Lehrerinnen- und Lehrerverein (LGL) in einer Medienmitteilung. «Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich wegen Covid in Quarantäne oder Isolation befinden, ist in den letzten Wochen stark gestiegen», so der LGL. Die Lehrerinnen und Lehrer würden versuchen, den Unterricht «so gut es geht» aufrechtzuerhalten. Sie würden aber «an die Grenzen ihrer Belastbarkeit» stossen.