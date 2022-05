Die Glarner, die Amerika fotografierten

Von Karl Horat

Es war Anfang November 1852, als der 33-jährige Peter Britt, eingewandert aus Obstalden am Kerenzerberg, in Jacksonville Oregon, dem winzigen Goldgräberstädtchen ankam. Er kam mit einem zweirädrigen Karren, beladen mit Fotoausrüstung. Laut lokaler Überlieferung soll er nur mehr fünf Dollar in der Tasche gehabt haben. Er wählte einen Ort auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht, wo er eine kleine Blockhütte als ersten Unterschlupf baute. Das ist da, wo heutzutage jedes Jahr das nach ihm benannte Britt Music Festival über die Bühne geht.