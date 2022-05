Die Glarner Covid-19-Software wird für den Herbst fit gemacht

Die hoch ansteckende Coronavirus-Variante Omikron hat im vergangenen Winter die Fallzahlen in der Schweiz explodieren lassen. Bis zu 48 500 Neuansteckungen pro Tag wurden verzeichnet. Entsprechend hoch waren auch die Anzahl Tests. An Spitzentagen im Januar liessen sich über 110 000 Personen testen. Mittendrin in dieser Flut von Testresultaten arbeitete ein Computerprogramm aus dem Glarnerland. Die Software «Easytesting» der IT-Firma 2Weeks kam beim repetitiven Testen in Unternehmen und an Schulen zum Einsatz, als Verbindung zwischen den Testenden und den Labors.