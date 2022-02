Die Geschichte hinter der Sage vom Güggel

Das Pergament wird als «Urkunde Nummer 1» in Altdorf aufbewahrt. Es ist das älteste Dokument überhaupt im Besitz des Urner Staatsarchivs. 826 Jahre sind vergangen, seit ein Schreiber in Glarus am 30. August 1196 die Buchstaben aufs Pergament gebracht hat. Das Siegel aus Wachs, das einst an der Urkunde baumelte, ist längst zerbröckelt. Nur ein unkenntlicher Klumpen bleibt erhalten.