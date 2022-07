Die geplante Frischzellenkur kommt nicht überall gut an

Die Liegenschaft an der Gäuggelistrasse 7 in Chur dürfte sich bald in neuer Gestalt zeigen. Der Grund: Das Swisscom-Gebäude – auch als Blaue Post bekannt – ist etwas in die Jahre gekommen und soll daher energetisch saniert und auch mit Blick auf allfällige Erdbeben auf den neusten Stand gebracht werden.