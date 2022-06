Die fliegenden Rehkitzretter suchen Drohnen-Sponsoren

von Hans Speck

Nun ist sie wieder da, die Zeit, in der Rehkitze zu Dutzenden im hohen ungemähten Gras einen schrecklichen Tod erleiden, weil sie von einer Mähmaschine oder einem Mähdrescher überfahren und zerhäckselt werden. Zahlreiche Helfer sind in dieser Jahreszeit im Einsatz, um diesem Leid ein Ende zu setzen. Der Glarner Jagdverein hat in Zusammenarbeit mit der Rehkitzrettung Glarnerland und mit den Landwirten im Kanton Glarus bezüglich Rehkitzrettung grosse Fortschritte gemacht.