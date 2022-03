Die Feuerwehr muss in Nidfurn zweimal ran

Was die meterhohen, lodernden Flammen in der Nacht auf Sonntag an Zerstörung angerichtet haben, wird erst bei Tageslicht so richtig sichtbar. Das Wohnhaus in Nidfurn ist zu einem grossen Teil eingestürzt. Nur wenige der Grundmauern stehen noch, an ihnen hängt ein grosser Fetzen des Blechdachs, der vom Schornstein gehalten wird. Die Holzfassade, die Schindeln zierten, ist stark verkohlt. Dementsprechend stark roch es am Montag auch nach Rauch.