Die Dorfvereine verpflegen die Besucherinnen und Besucher

Das Kinderangebot am Samstag- und Sonntagnachmittag in Form des Kasperlitheaters ist, glaube ich, ziemlich einzigartig und findet auch Jahr für Jahr immer wieder statt, was natürlich sehr schön für die Familien ist. Auch die Zusammenarbeit der Vereine findet man nicht überall so ausgeprägt wie in Mollis.